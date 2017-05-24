Kutsi ve Feyza Çıpa arasında evlilik krizi

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Posta'nın haberine göre, Feyza Çıpa ‘yuva yıkan kadın’, Kutsi ise ‘ihanet eden adam’ suçlamasından kurtulmak için 2.5 yıl birlikte görüntü vermedi. Basının önüne el ele ilk kez Aralık 2016’da ortaya çıktılar.