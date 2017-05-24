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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın pijamalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:42:10

  • 1 Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın pijamalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı
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    Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir pijama partisinde boy gösterdi. 

  • 2 Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın pijamalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı
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    Altuğ'un geceden paylaştığı pijamalı pozu olay oldu.

  • 3 Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın pijamalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı
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    Objektiflere keyifli pozlar veren ikiliden Pınar Altuğ, etkinlik sonrasında yayınlanan fotoğraflardan birini sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafına takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni yapıldı. 

  • 4 Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın pijamalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı
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  • 5 Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın pijamalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı
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    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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