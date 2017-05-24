Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın pijamalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı
24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:42:10 | Güncelleme: 13:11:24
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Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir pijama partisinde boy gösterdi.
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Altuğ'un geceden paylaştığı pijamalı pozu olay oldu.
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Objektiflere keyifli pozlar veren ikiliden Pınar Altuğ, etkinlik sonrasında yayınlanan fotoğraflardan birini sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafına takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni yapıldı.