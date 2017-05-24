Arif Sağ hastaneye kaldırıldı

Türk Halk Müziği'nin en önemli sanatçılarından Arif Sağ, 25 gün önce hastaneye kaldırıldı. 13 Mayıs'ta Sebahat Akkiraz ve Erdal Erzincan ile birlikte konser vermesi beklenen Sağ, evinde rahatsızlanınca oğlu Tolga Sağ tarafından hastaneye götürüldü.

BEYNİNDE VE AKCİĞERİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Kontrollerinde Sağ'ın beyninde ve akciğerinde tümör olduğu tespit edildi. Usta sanatçının beynindeki tümör, geçen hafta bir operasyonla alındı.

Akciğerindeki tümör için dün ameliyata alınan Sağ, başarılı bir operasyonun ardından normal odaya çıkarıldı.

Eşi Yıldız Sağ'ı geçen ekimde kanserden kaybeden Arif Sağ'ın da aynı hastalığa yakalanması yakınları ve hayranlarını üzdü. Ünlü sanatçı, 2012'de de bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.