Çılgın Sedat: Bu işin peşini bırakmayacağım!

Şarkıcı Çılgın Sedat, engelli oğluna hakaret eden bir sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Söz konusu şahıs Kapurtu'nun oğlu için iğrenç benzetmelerde bulunmuş, tüm toplumun tepkisini ve nefretini üzerinde toplamıştı.



Çılgın Sedat, önceki gün sosyal medyada kendisini takip eden bir şahsın, spastik engelli oğlu Siraç’a iğrenç hakaretlerde bulunması üzerine çileden çıkmıştı.



Söz konusu şahsın yakalanması için elinden geleni yapacağını açıklayan Sedat Kapurtu, soluğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda aldı. Suç duyurusunda bulunan ünlü şarkıcı, hakareti yapan kişinin yakalanması ve cezasının verilmesini sağlamak için yasal zeminde her türlü çabayı ortaya koyacağını yineledi.



Sedat Kapurtu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla suç duyurusunda bulunduğunu takipçilerine de duyurdu. Sanatçı, paylaşımının altına “Bedeli, sonu nereye varırsa varsın bu işin peşini bırakmayacağım. Reklam yapıyor diyen zihniyet dahil, aileme özellikle hiçbir şeyden haberi olmayan masum kuzuma dillerini uzatanların adalet cezasını verecek” notunu düştü.

Çılgın sedat