FİSKOS

Aslışah Alkoçlar ile Hakan Sabancı köşe kapmaca oynadı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 07:55:43

  • 1 Aslışah Alkoçlar ile Hakan Sabancı köşe kapmaca oynadı
    1 | 19

    Eski sevgililer Aslışah Alkoçlar ve Hakan Sabancı, Kenan Doğulu’nun Çeşme konserinde adeta köşe kapmaca oynadı. İkili, göz göze gelmemek için büyük çaba sarf etti.

  • 2 Aslışah Alkoçlar ile Hakan Sabancı köşe kapmaca oynadı
    2 | 19

    AYRI KÖŞELERDE EĞLENDİLER 

     

    HT Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre, Kenan Doğulu hafta sonu Alaçatı’da sahne aldı. Beren Saat’in de izlediği konserde eski sevgililer Aslışah Alkoçlar ve Hakan Sabancı, uzun zaman sonra aynı ortamı paylaştı. 

  • 3 Aslışah Alkoçlar ile Hakan Sabancı köşe kapmaca oynadı
    3 | 19

    Sosyetik güzel, Doğulu’yu adının aşk dedikodularına karıştığı, Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Kasım Garipoğlu’nun da aralarında bulunduğu arkadaşlarıyla izledi. 

  • 4 Aslışah Alkoçlar ile Hakan Sabancı köşe kapmaca oynadı
    4 | 19

    Sabancı ise bir başka köşede arkadaşlarıyla konseri takip ederken ikili göz göze gelmemeye çalıştı. Alkoçlar, Doğulu’nun ‘Ex Aşkım’ şarkısında coştu. Bir arkadaşının çekip yüklediği videoda sosyetik güzelin, “Yüzüne bile bakmam” sözlerinde yaptığı dans eski sevgilisine mesaj olarak yorumlandı. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Aslışah Alkoçlar ile Hakan Sabancı köşe kapmaca oynadı
    5 | 19
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir
    Misafir
    anlamadigim bu cok guzel ayrılanlar neden sonra bu hale geliyor acepp.
Kalan karakter : 2000