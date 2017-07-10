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Sabancı ise bir başka köşede arkadaşlarıyla konseri takip ederken ikili göz göze gelmemeye çalıştı. Alkoçlar, Doğulu’nun ‘Ex Aşkım’ şarkısında coştu. Bir arkadaşının çekip yüklediği videoda sosyetik güzelin, “Yüzüne bile bakmam” sözlerinde yaptığı dans eski sevgilisine mesaj olarak yorumlandı.