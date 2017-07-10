Eski sevgililer Aslışah Alkoçlar ve Hakan Sabancı, Kenan Doğulu’nun Çeşme konserinde adeta köşe kapmaca oynadı. İkili, göz göze gelmemek için büyük çaba sarf etti.
AYRI KÖŞELERDE EĞLENDİLER
HT Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre, Kenan Doğulu hafta sonu Alaçatı’da sahne aldı. Beren Saat’in de izlediği konserde eski sevgililer Aslışah Alkoçlar ve Hakan Sabancı, uzun zaman sonra aynı ortamı paylaştı.
Sosyetik güzel, Doğulu’yu adının aşk dedikodularına karıştığı, Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Kasım Garipoğlu’nun da aralarında bulunduğu arkadaşlarıyla izledi.
Sabancı ise bir başka köşede arkadaşlarıyla konseri takip ederken ikili göz göze gelmemeye çalıştı. Alkoçlar, Doğulu’nun ‘Ex Aşkım’ şarkısında coştu. Bir arkadaşının çekip yüklediği videoda sosyetik güzelin, “Yüzüne bile bakmam” sözlerinde yaptığı dans eski sevgilisine mesaj olarak yorumlandı.