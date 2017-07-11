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Mustafa Ceceli ie Selin İmer evlendi

11 Temmuz 2017 Salı, 09:23:05

  • 1 Mustafa Ceceli ie Selin İmer evlendi
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    Eski eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan bir hafta sonra Selin İmer'le birlikte olduğu ortaya çıkan ve evleneceklerini açıklayan Mustafa Ceceli, dün akşam Selin İmer'le sadece yakın çevresinin katıldığı bir nikahla dünyaevine girdi.

  • 2 Mustafa Ceceli ie Selin İmer evlendi
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    Çubuklu Vadi Konakları'nda sadece aile üyelerinin ve çok yakınların katıldığı bir nikahla evlenen Ceceli ve İmer, görüntü vermemek için özel önlemler aldı.

  • 3 Mustafa Ceceli ie Selin İmer evlendi
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    Sitenin güvenlikleri gazetecilere kuş uçurmazken, kiralanan villa davetlilerin dışında kimseye söylenmedi. Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in nikah sonrası yurt dışı tatiline gideceği öğrenildi.  (Hürriyet)

  • 4 Mustafa Ceceli ie Selin İmer evlendi
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  • 5 Mustafa Ceceli ie Selin İmer evlendi
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YORUMLAR 2
  • Misafir
    Misafir
    Fazla sürmez. Rezil olmazlarsa iyidir
  • Misafir
    Misafir
    Fazla sürmez. Yazık etti hem kendine hem eski eşine. Hiç yakışmadı Ceceli'ye.
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