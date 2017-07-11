Mustafa Ceceli ie Selin İmer evlendi

Eski eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan bir hafta sonra Selin İmer'le birlikte olduğu ortaya çıkan ve evleneceklerini açıklayan Mustafa Ceceli, dün akşam Selin İmer'le sadece yakın çevresinin katıldığı bir nikahla dünyaevine girdi.
Çubuklu Vadi Konakları'nda sadece aile üyelerinin ve çok yakınların katıldığı bir nikahla evlenen Ceceli ve İmer, görüntü vermemek için özel önlemler aldı.
Sitenin güvenlikleri gazetecilere kuş uçurmazken, kiralanan villa davetlilerin dışında kimseye söylenmedi. Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in nikah sonrası yurt dışı tatiline gideceği öğrenildi. (Hürriyet)