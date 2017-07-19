FİSKOS

Murat Ünalmış köpeğinin ölümüyle yıkıldı

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:18:09

  • 1 Murat Ünalmış köpeğinin ölümüyle yıkıldı
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    Murat Ünalmış, rol aldığı dizinin Ömerli’deki setine geçen hafta köpeği Maximus’la gitti. Ancak çekim sırasında yola fırlayan Maximus’a TIR çarptı. Köpeğinin ölümü, ünlü oyuncuyu derinden sarstı.

  • 2 Murat Ünalmış köpeğinin ölümüyle yıkıldı
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    Ünalmış, Instagram’da duygusal bir veda mesajı paylaştı: “Denize girenleri kurtarmaya çalışırdın. Açken değil belki ama tokken yemeğini paylaşırdın. İnsan değildin belki ama insanım diyen pek çok kişiden daha iyiydin. Ve insan olduğumu bana öğreten vesilelerden biriydin. Arkadaştın, şahittin. Elveda sevgili dostum.”

  • 3 Murat Ünalmış köpeğinin ölümüyle yıkıldı
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  • 4 Murat Ünalmış köpeğinin ölümüyle yıkıldı
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  • 5 Murat Ünalmış köpeğinin ölümüyle yıkıldı
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