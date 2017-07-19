Murat Ünalmış köpeğinin ölümüyle yıkıldı

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Ünalmış, Instagram’da duygusal bir veda mesajı paylaştı: “Denize girenleri kurtarmaya çalışırdın. Açken değil belki ama tokken yemeğini paylaşırdın. İnsan değildin belki ama insanım diyen pek çok kişiden daha iyiydin. Ve insan olduğumu bana öğreten vesilelerden biriydin. Arkadaştın, şahittin. Elveda sevgili dostum.”