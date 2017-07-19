Müzisyen Onur Akay'dan yine acı haber geldi. Akay’ın Instagram adresinden yaptığı paylaşımla, 300’den fazla filmde oynayan Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Nusret Özkaya’nın, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü hayatını kaybettiği öğrenildi.

“İÇİME HİCRAN OLDU”

Usta oyuncunun 4 gün önce vefat ettiğini duyuran ünlü sanatçı Onur Akay, “Yeşilçam’ın “Camgöz” lakaplı emektar oyuncusu Nusret Özkaya’yı, 15 Temmuz’da kaybettik. Ölüm haberlerini hep benden duyuyorsunuz diye bu sefer yazmadım ama maalesef duyulmamış. Yazmadığım için yine içime hicran oldu! Cenazesi, 15 Temmuz 2017 Pazar günü, Çağlayan Yeni Camii’de kılınan ikindi namazını müteakip toprağa verildi. Emektar oyuncularımızın da başrol oyuncuları kadar, hatta onlardan daha önemli işlere bile imza attıklarını unutmamak lazım. Camgöz Nusret’in mekanı cennet olsun, Yeşilçam’ın başı sağolsun.” ifadelerini kullandı.

NUSRET ÖZKAYA KİMDİR?

1958 yılında Kirli El adlı filmle oyunculuğa başlayan Nusret Özkaya Fosforlu Cevriye, Yanık Ömer, Ayşecik Cimcime Hanım, Keşanlı Ali Destanı, Canım Sana Feda ve Töre gibi 300’den fazla önemli filmlerde rol aldı.

Nusret Özkaya