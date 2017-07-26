Harun Kolçak'ın kedilerine sahip aranıyor

3 | 15

Müzisyen kimliğinin yanı sıra hayvanlara olan düşkünlüğüyle de bilinen usta sanatçının Gümüşsuyu’ndaki evinde vaktinin büyük bir bölümünü beraber geçirdiği Pamuk ve Eylül adındaki kedilerini sahiplenmek isteyen vatandaşlar, sanatçının yakın dostu Sibel Benekli’yle iletişime geçti.