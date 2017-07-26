Harun Kolçak'ın kedilerine sahip aranıyor

Harun Kolçak’ın Gümüşsuyu’ndaki evinde beslediği iki kedisi, sanatçının ölümüyle sahipsiz kaldı. HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre hayvanseverler kedileri sahiplenmek için adeta sıraya girdi
PAMUK VE EYLÜL ORTADA KALDI
Geçtiğimiz çarşamba aramızdan ayrılan Harun Kolçak’ın kedileri sahipsiz kaldı.
Müzisyen kimliğinin yanı sıra hayvanlara olan düşkünlüğüyle de bilinen usta sanatçının Gümüşsuyu’ndaki evinde vaktinin büyük bir bölümünü beraber geçirdiği Pamuk ve Eylül adındaki kedilerini sahiplenmek isteyen vatandaşlar, sanatçının yakın dostu Sibel Benekli’yle iletişime geçti.
Son beş günde 100’den fazla kişinin Kolçak’ın kedilerini sahiplenmek için Benekli’ye ulaştığı öğrenildi.