FİSKOS

Harun Kolçak'ın kedilerine sahip aranıyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 06:03:11

  • 1 Harun Kolçak'ın kedilerine sahip aranıyor
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    Harun Kolçak’ın Gümüşsuyu’ndaki evinde beslediği iki kedisi, sanatçının ölümüyle sahipsiz kaldı. HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre hayvanseverler kedileri sahiplenmek için adeta sıraya girdi

  • 2 Harun Kolçak'ın kedilerine sahip aranıyor
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    PAMUK VE EYLÜL ORTADA KALDI

    Geçtiğimiz çarşamba aramızdan ayrılan Harun Kolçak’ın kedileri sahipsiz kaldı. 

  • 3 Harun Kolçak'ın kedilerine sahip aranıyor
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    Müzisyen kimliğinin yanı sıra hayvanlara olan düşkünlüğüyle de bilinen usta sanatçının Gümüşsuyu’ndaki evinde vaktinin büyük bir bölümünü beraber geçirdiği Pamuk ve Eylül adındaki kedilerini sahiplenmek isteyen vatandaşlar, sanatçının yakın dostu Sibel Benekli’yle iletişime geçti. 

  • 4 Harun Kolçak'ın kedilerine sahip aranıyor
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    Son beş günde 100’den fazla kişinin Kolçak’ın kedilerini sahiplenmek için Benekli’ye ulaştığı öğrenildi.

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  • 5 Harun Kolçak'ın kedilerine sahip aranıyor
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