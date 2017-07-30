Tarkan’ın albüm satışında son durum

Bir keresinde, “Ah ah, eskiden müzik dünyasında 2 milyonluk albüm satışları olurdu. O zaman CD yoktu hayatımızda” diye yazdığımda birçok kişi, “Ufak at da civcivler yesin” diye beni eleştirmişti. Oysa 90’lardan bahsediyordum. Ve ben o zamanlar müzik yazarlığı yapıyordum. Yani hayatım stüdyolarda, Unkapanı Müzik Çarşısı’nda geçiyordu.

Sonra Levent’e taşındı müzik şirketleri. Ardından tamamen değişti. Zaten CD, dijital derken eski albüm satışları da tarih oldu. Ancak 10 yıl sonra Tarkan’dan yüzleri güldüren satışlar geldi. Bakınız Tarkan’ın “On” albümünün satışlarının son durumu şöyle: 380 bin adet CD, 245 bin adet dijital platform. 21 ülkede de iTunes listesinde yerini aldı.

Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya gibi büyük pazarlar dahil. Billboard World albümler listesinde ise 4 numaraya kadar yükselmiş. Yani 90’ların çok alışık olduğumuz durumlarını yıllar sonra ucundan da olsa yeniden yaşamak keyif verici. O yüzden Tarkan işte. Geç olsa da albümü keyiflendirdi.