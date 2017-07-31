Serhan Onat: Eyvah magazin

Genç oyuncu Serhan Onat, önceki akşam İstanbul gecelerinde boy gösterdi. Asmalımescit'te bir mekanda eğlenen Onat, mekâna üç arkadaşını davet etti.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, davetli hanımlar, giyim tarzlarını beğenmeyen güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayınca kapıya çıkan Onat, arkadaşına sarıldığı sırada patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşırdı.

“Eyvah magazin” diye bağırarak hızlıca uzaklaşan Onat, daha sonra arkadaşlarıyla başka bir mekâna geçti.

Serhan Onat