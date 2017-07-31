Serdar Ortaç: Chloe çalışsın ben oturayım!

Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan Serdar Ortaç, dansçıları ve sahne şovlarıyla dinleyicilerine eğlenceli bir gece yaşattı. HT Magazin'in haberine göre, yeni albümünü tamamlamaya çalıştığını söyleyen Ortaç, “Albüm çıkarmak delilik, single çıkarmak istedim. Yapımcım ‘Serdar Ortaç’a yakışmaz’ deyip albüm yaptırdı. 20 Ağustos’a yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Eşi Chloe’nin çalışması halinde sahneleri bırakabileceğini söyleyen Serdar Ortaç, “Çalışsın ben oturayım. Bırakırım sahneleri hiç umurumda olmaz. O çalışacağım desin yarın bırakırım sahneleri” dedi.

Serdar Ortaç

Chloe Loughnan