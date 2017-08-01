Pentagram 14 aradan sonra Açıkhava’yı salladı

30’UNCU sanat yılını ‘Akustik’ adlı albümüyle kutlayan Pentagram, 14 yıl aradan sonra yeniden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Gökalp Ergen, Tarkan Gözübüyük, Hakan Utangaç, Metin Türkcan ve Cenk Ünnü’den oluşan grup hayranlarını şarkılarının akustik versiyonlarıyla selamlarken, yolu Pentagram’dan geçen Demir Demirkan, Ogün Sanlısoy ve Murat İlkan ile albümde imzası bulunan Ozan Tügen de gruba eşlik etti.

Konserin açılışını ‘Apokalips’ adlı şarkıyla yapan Pentagram, ‘Geçmişin Yükü’, ‘For The Unchanging’ ve ‘Anatolia’ şarkılarında sahneyi Mor ve Ötesi Grubu’ndan Kerem Özyeğen’le paylaştı. Performasıyla hayranlarından tam puan alan grubu izleyenler arasında Umut Kuzey, Ömür Gedik, Şükrü Özyıldız-Rabia Yaman, Seç- kin Piriler, Tuna Kiremitçi-Gamze Elgin ve Teoman gibi ünlü isimler de vardı.

AŞK SORULARININ GEÇİŞTİRDİ

Geçtiğimiz hafta Nurgül Yeşilçay’ın eski sevgilisi Özgür İnal’la görüntülenen Seçkin Piriler, konser alanına girerken kendisine haklarında çıkan aşk dedikodularını soran gazetecileri, “Acelem var, konser başlayacak. Bunları sonra konuşuruz. Daha önemli işlerim var” diyerek geçiştirdi.

KONSER ÖNCESİ GERGİNLİK

Küçüklüğünden beri Pentagram hayranı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, konseri stilist sevgilisi Rabia Yaman’la birlikte izledi. Yüzlerinin asık olduğu gözlenen çiftin, konser öncesi ufak bir gerginlik yaşadığı iddia edildi. Yazar Tuna Kiremitçi, konseri yaklaşık 8 aylık hamile olan eşi Gamze Elgin’le birlikte izledi.

Pentagram