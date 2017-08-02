Sertab Erener Açıkhava'yı salladı

Harbiye önceki akşam Sertab Erener’i ağırladı. Üç bölümden oluşan konserde şarkıcı, üç saat sahnede kaldı. Dekorlar eşliğinde dansçılarla sahne alarak izleyenlere müzikal tadında bir gece yaşatan Erener, performansıyla ayakta alkışlandı.

BOL SÜRPRİZLİ AÇIKHAVA KONSERİ SERTAB ERENER, HARBİYE AÇIKHAVA SAHNESİ'NDE

Sertab Erener, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde 3 bölümden oluşan bir konser verdi. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, 3 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı, söylediği şarkılar ve sürprizleriyle dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı

Sertab Erener, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluştu. Ünlü şarkıcı, ön hazırlığı haftalarca süren ve 3 bölümden oluşan konserde 3 saat sahnede kalarak dinleyicilerini sürprizlerle dolu müzikal bir yolculuğa çıkardı. 25 yıllık sanat hayatına sığdırdığı şarkıları bir ağızdan söylediği dinleyicileriyle bol bol dertleşen Erener, kariyerinin en değerli albümü seçilen ‘Sertab Gibi’ albümü için, o dönemdeki kötü satışlar yüzünden kredi çekmek zorunda kaldığını söyledi.

BİR SİYAH DUVAKLA BİR ÇIPLAK AYAKLA

Sertab Erener, çocuk gelinler ve kadına şiddete dikkat çekmek için Sezen Aksu’nun yazdığı ‘Kız Leyla’ şarkısını siyah duvak takarak söyledi. Konserin son bölümünde şarkılarını, profesyonel dansçılar eşliğinde seslendiren ünlü şarkıcı, Eurovision’u kazandığı ‘Everyway That I Can’ şarkısını o dönemdeki kıyafet ve koreografiyle, çıplak ayakla seslendirdi. Erener’in Fatma Turgut’la yaptığı düet de gecenin sürprizleri arasındaydı.

Sertab Erener