Can Yaman: Bu akşam sevgilimin dizisi başlıyor

'Dolunay' dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman sevgilisi Bestemsu Özdemir'le yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı.

Yaman fotoğrafı," Bu akşam canım sevgilimin yeni dizisinin ilk bölümü var. Aylar evvelden çekmeye başladılar, umarım emeklerinin karşılığını alırlar.. Ayrıca çok sevdiğim Mustafa Şevki Doğan yönetmen koltuğunda. İyi seyirler" notuyla paylaştı.

Yakışıklı oyuncunun yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğrafa hayranları tarafından çok sayıda beğen yağdı.

Can Yaman

Bestemsu Özdemir