Sertab Erener
FİSKOS

Sertab Erener makyajsız görüntülendi

Sertab Erener: Biraz tatil yapacağız

Makyajsız haliyle dikkat çeken Sertab Erener, fotoğraflarının çekildiğini fark edince...

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:37:46 Güncelleme: 11:42:16

Sertab Erener, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserin ardından rotasını tatil için Bodrum’a çevirdi. Ünlü şarkıcı, önceki gün eşi müzisyen Emre Kula’yla birlikte Atatürk Havalimanı’nın girişinde görüntülendi.

MAKYAJSIZ SERTAB 

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, makyajsız haliyle dikkat çeken Sertab Erener, fotoğraflarının çekildiğini fark edince eşini geride bırakıp hızlı adımlarla check-in işlemlerini yaptırmak için salona geçti. Başta gitar çeşitli enstrü manlarını da yanlarında götüren çiftten  Kula, “Biraz tatil yapıp geleceğiz” dedi. 

  • Sertab Erener
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