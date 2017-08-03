Sertab Erener makyajsız görüntülendi

Sertab Erener, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserin ardından rotasını tatil için Bodrum’a çevirdi. Ünlü şarkıcı, önceki gün eşi müzisyen Emre Kula’yla birlikte Atatürk Havalimanı’nın girişinde görüntülendi.
MAKYAJSIZ SERTAB
HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, makyajsız haliyle dikkat çeken Sertab Erener, fotoğraflarının çekildiğini fark edince eşini geride bırakıp hızlı adımlarla check-in işlemlerini yaptırmak için salona geçti. Başta gitar çeşitli enstrü manlarını da yanlarında götüren çiftten Kula, “Biraz tatil yapıp geleceğiz” dedi.
- Sertab Erener
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