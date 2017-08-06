Songül Öden yapımcıyı icraya verdi

İflasını isteyen TV yapım şirketi Endemol Shine’ın mağdurları arasında Songül Öden de var. Oyuncu, ‘Serçe Sarayı’ dizisinin yurtdışı gösteriminden alacağı için icra takibi başlattı.

YAPIMCIYI İCRAYA VERDİ

İflas başvurusunda bulunan Hollandalı yapım şirketi Endemol’ün Türkiye organizasyonu olan Endemol Shine Türkiye’nin mağdurları arasına ünlü oyuncu Songül Öden de katıldı.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Öden, şirket hakkında ‘Serçe Sarayı’ adlı dizinin yurtdışı gösterimi ücretini ödemediği için icra takibi başlattı. Birçok ünlü yapımda çalışan set ekibi ve oyuncuların dava açtığı şirket, icra takibine itiraz etti. Öden ise delillerle sabit olan borcun faiziyle ödenmesini istedi. İddiaya göre şirket daha önce, Öden’in bağlı olduğu danışmanlık şirketine 5 bin 102 lira ödeme yapacağını bildirdi, makbuz istedi. Makbuz kesilmesine rağmen ödeme yapılmayınca Songül Öden, alamadığı paranın KDV ve Gelir Vergisi borçlusu konumuna düştü.

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