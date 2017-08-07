Deniz Seki: İyi ki kavuştuk

Deniz Seki, üç yıl aradan sonra Harbiye’de hayranlarıyla buluştu. Cezaevi günleri sonrası İstanbul’daki ilk konserini veren sanatçıyı, annesi, kardeşleri, nişanlısı Faruk Salman ile sanatçı dostları Gülben Ergen, Emel Müftüoğlu, Şükran Ovalı yalnız bırakmadı.

"BURADA OLDUĞUMA İNANAMIYORUM"

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, sahnede gözyaşlarını tutamayan Seki, “İyi ki kavuştuk birbirimize. Burada olduğuma inanamıyorum” diyerek mutluluğunu ifade etti. Gülşah Saraçoğlu imzalı ‘Deniz’ ve ‘Güneş’ isimli iki farklı kıyafet giyen sanatçı, şarkılarını nişanlısının gözlerinin içine bakarak söyledi.

"HER ŞEY HAZIR"

Konseri ön sıradan izleyen ve heyecanlı olduklarını belirten Salman, evlilikle ilgili, “Evlenmemiz için her şey hazır ama tarih sürpriz olsun” açıklamasını yaptı.

deniz seki