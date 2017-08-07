Demet Akalın, Okan Kurt
FİSKOS

Demet Akalın: Kendi kendime rakip yarattım

Bodrum Yalıkavak’taki bir beachte sahne alan Demet Akalın, spor giyimiyle dikkat çekti

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:26:49 Güncelleme: 10:31:25

HT Magazin'nin haberine göre, eşi Okan Kurt’un DJ’lik kariyeriyle ilgili konuşan Akalın: “Okan’a nazar değdi. Dümdüz çimende düştü ve inanılmaz bir ödem var. Kanı alındı, ayrıştırıldı ve tekrar geri verildi. Bugün yürüyor ama halsiz, yarın akşam yine karşımda sahneye çıkıyor. Kendi kendime rakip yarattım ama çok zevk alıyor. Eskiden beri çalıyordu aslında ama aile ortamında, arkadaş çevresinde çalıyordu. Hatta oturduğumuz siteden teklif gelmişti ama ben ‘Ne münasebet’ diye göndermemiştim 4 sene önce” dedi.

 

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