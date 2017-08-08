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Arda Turan bir oturuşta 200 midye yedi!

08 Ağustos 2017 Salı, 11:11:12

  • 1 Arda Turan bir oturuşta 200 midye yedi!
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    Barcelona'nın yıldızı Arda Turan Çeşme'de birkaç gün tatil yaptıktan sonra İspanya'ya dönüp yeni sezon hazırlıklarına başladı.  Turan'ın Çeşme'den ayrılmadan bir gün önce ise bir oturuşta 200 midye yediği ortaya çıktı.

  • 2 Arda Turan bir oturuşta 200 midye yedi!
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    Uzun yıllar her yaz Çeşme'de tatil yapan Turan'ın midye dolmayı özlediğini arkadaşlarına söylemesinin ardından, Aya Yorgi Koyu'ndan Alaçatı'daki bir başka beach'e 200 midye getirtti.

  • 3 Arda Turan bir oturuşta 200 midye yedi!
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    Yeni Asır'daki habere göre; Arda Turan'ın bir oturuşta midyelerin tamamını yerken, "Çok özlemişim bu lezzeti" dediği öğrenildi. 15 kilometre uzaktan gelen midyeleri yiyen Arda Turan ertesi gün Çeşme'den ayrıldı. Her yaz Çeşme'de tatil yapan Arda Turan, geçtiğimiz yıllarda da aynı midyeciden defalarca midye dolma yerken, bol bol fotoğraf çektirmişti.

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  • 4 Arda Turan bir oturuşta 200 midye yedi!
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YORUMLAR 3
  • Misafir 4 dakika önce
    millet aç aç
  • Misafir 10 dakika önce
    dikkat et arda, deniz mahsulleri zehirlenmesi çok sakat.. sen sen ol fazla kaçırma.
  • Misafir 17 dakika önce
    haci degilmiydi bu arda
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