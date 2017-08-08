Arda Turan bir oturuşta 200 midye yedi!

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Yeni Asır'daki habere göre; Arda Turan'ın bir oturuşta midyelerin tamamını yerken, "Çok özlemişim bu lezzeti" dediği öğrenildi. 15 kilometre uzaktan gelen midyeleri yiyen Arda Turan ertesi gün Çeşme'den ayrıldı. Her yaz Çeşme'de tatil yapan Arda Turan, geçtiğimiz yıllarda da aynı midyeciden defalarca midye dolma yerken, bol bol fotoğraf çektirmişti.