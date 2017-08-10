Ebru Yaşar, Necat Gülseven
FİSKOS

Ebru Yaşar yeni yaşını Gümüşlük'te kutladı

Ünlü şarkıcıya eşinden romantik doğum günü kutlaması

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:22:03 Güncelleme: 11:32:21

‘Haddinden Fazla’ albümüyle isminden söz ettiren Ebru Yaşar, yeni yaşını Gümüşlük’te kutladı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, eşi Nejat Gülseven’in organize ettiği romantik yemekte pastasını üfleyerek dilek tutan sanatçının keyifli hali dikkat çekti.

Mekân çıkışı gazetecilerin tebriklerini kabul eden Yaşar’ın elindeki güller gözden kaçmadı. Yaşar, “Doğum günüm için arayan sanatçı dostlarıma ve sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutan hayranlarıma teşekkür ederim” dedi. 

  • Ebru Yaşar
  • Necat gülseven
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