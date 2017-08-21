FİSKOS

Hadise: Demet'in yanındayım

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:19:37

  • 1 Hadise: Demet'in yanındayım
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    Şarkıcı Hadise, ablası Hülya Açıkgöz’ün sahibi olduğu Bodrum Yalıkavak’taki La Plaj’da sahneye çıktı.

  • 2 Hadise: Demet'in yanındayım
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, son dönemde zor günler geçiren yakın arkadaşı Demet Akalın’la ilgili “Demet’le her gün yazıştık. 

  • 3 Hadise: Demet'in yanındayım
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    Tabii ki onun yanındayım. Hepimiz zorluklar yaşıyoruz ve yaşayabiliriz. Olay zaten büyük bir hatayla ilgiliymiş, çok büyütüldü çünkü söz konusu insan Demet Akalın. Bu hepimizin başına gelebilir. Böyle anlarda birbirimize destek olmalıyız. Ben onun yanındayım o da bunu hissediyor bence. İnşallah bu karanlık günler geçecek” dedi. 

     

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