Hadise: Demet'in yanındayım

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Tabii ki onun yanındayım. Hepimiz zorluklar yaşıyoruz ve yaşayabiliriz. Olay zaten büyük bir hatayla ilgiliymiş, çok büyütüldü çünkü söz konusu insan Demet Akalın. Bu hepimizin başına gelebilir. Böyle anlarda birbirimize destek olmalıyız. Ben onun yanındayım o da bunu hissediyor bence. İnşallah bu karanlık günler geçecek” dedi.