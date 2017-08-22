Güzel oyuncu Tuvana Türkay, Fenerbahçeli aşkı Alper Potuk'a uğurlu geldi. Türkay, ünlü futbolcunun önceki akşam Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'la oynadığı maçı izledi.
Aşkına destek vermek için saatler öncesinden stada giden oyuncu, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Türkay, özellikle de Alper Potuk'un ismi anons edildiği sırada paylaşım yapıp 'Alper' diye bağırdı.
İLK GOLÜ ATTI
Daha önce de pidenin üzerine kalp içinde 'A' harfi çizip ilan-ı aşk eden güzel oyuncunun bu desteği karşılık buldu ve Alper Potuk, Trabzonspor'a karşı takımının ilk golünü atarak 2-2'lik skorda pay sahibi oldu.