FİSKOS

Alper Potuk'un şans meleği! Stada geldi...

22 Ağustos 2017 Salı, 09:18:31

  • 1 Alper Potuk'un şans meleği! Stada geldi...
    1 | 10

    Güzel oyuncu Tuvana Türkay, Fenerbahçeli aşkı Alper Potuk'a uğurlu geldi. Türkay, ünlü futbolcunun önceki akşam Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'la oynadığı maçı izledi.

  • 2 Alper Potuk'un şans meleği! Stada geldi...
    2 | 10

    Aşkına destek vermek için saatler öncesinden stada giden oyuncu, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Türkay, özellikle de Alper Potuk'un ismi anons edildiği sırada paylaşım yapıp 'Alper' diye bağırdı.

  • 3 Alper Potuk'un şans meleği! Stada geldi...
    3 | 10

    İLK GOLÜ ATTI

    Daha önce de pidenin üzerine kalp içinde 'A' harfi çizip ilan-ı aşk eden güzel oyuncunun bu desteği karşılık buldu ve Alper Potuk, Trabzonspor'a karşı takımının ilk golünü atarak 2-2'lik skorda pay sahibi oldu.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Alper Potuk'un şans meleği! Stada geldi...
    4 | 10
  • 5 Alper Potuk'un şans meleği! Stada geldi...
    5 | 10
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000