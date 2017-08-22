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İLK GOLÜ ATTI

Daha önce de pidenin üzerine kalp içinde 'A' harfi çizip ilan-ı aşk eden güzel oyuncunun bu desteği karşılık buldu ve Alper Potuk, Trabzonspor'a karşı takımının ilk golünü atarak 2-2'lik skorda pay sahibi oldu.