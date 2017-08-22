Kıvanç Tatlıtuğ maceraya doymuyor

Kıvanç Tatlıtuğ’un heyecan tutkusu bir dönemin meşhur çizgi roman karakteri ‘Macerayı Seven Adam’ı aratmıyor.

PROFESYONEL YARIŞÇILARA TAŞ ÇIKARDI

MSA Kıvanç! Kıvanç Tatlıtuğ aktiviteye doymuyor. HT Magazin'den Zeynep Çolak'ın haberine göre, atıcılık sporuyla ilgilenen, dalış yapan oyuncu şimdi de motokrosa merak sardı. Tatlıtuğ hafta sonu, 15 bin Euro’ya satın aldığı Husqvarna kros modeli motosikletiyle soluğu Belgrad Ormanı’nda alıp adrenalin dolu dakikalar yaşadı. Tüm güvenlik önlemlerini alıp koruyucu kıyafetleriyle motoruna binen geçen oyuncu, performansıyla profesyonel yarışçılara taş çıkardı.

Atıcılık ve dalışla amatör olarak ilgilenen Tatlıtuğ’un motokros yarışlarına katılmak istediği, ancak kaza riski ve eşi Başak Dizer’in izin vermemesi nedeniyle hayalini şimdilik ertelediği öğrenildi.