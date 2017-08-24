FİSKOS

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Küba'da aşk tazeledi

24 Ağustos 2017 Perşembe, 17:18:53

  • 1 Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Küba'da aşk tazeledi
    1 | 17

    Burak Özçivit ile 29 Haziran'da nikah masasına oturan Fahriye Evcen, Küba'ya gitti.

  • 2 Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Küba'da aşk tazeledi
    2 | 17

    Muhteşem bir düğünle Haziran ayında nikah masasına oturan Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen Özçivit balayına Küba'ya gitti. 

  • 3 Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Küba'da aşk tazeledi
    3 | 17

    Düğünün hemen ardından Maldivler'e giden aşıklar yoğun iş temposundan dolayı tatillerini yarıda kesmişti.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Küba'da aşk tazeledi
    4 | 17

    Burak Özçivit yeni filmi 'Kardeşim Benim 2'nin çekimlerini bitirir bitirmez eşiyle birlikte soluğu Küba'da aldı. Sokak sokak Küba'yı gezen ünlü çift tatil fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

     

  • 5 Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Küba'da aşk tazeledi
    5 | 17
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000