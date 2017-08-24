Burak Özçivit ile 29 Haziran'da nikah masasına oturan Fahriye Evcen, Küba'ya gitti.
Muhteşem bir düğünle Haziran ayında nikah masasına oturan Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen Özçivit balayına Küba'ya gitti.
Düğünün hemen ardından Maldivler'e giden aşıklar yoğun iş temposundan dolayı tatillerini yarıda kesmişti.
Burak Özçivit yeni filmi 'Kardeşim Benim 2'nin çekimlerini bitirir bitirmez eşiyle birlikte soluğu Küba'da aldı. Sokak sokak Küba'yı gezen ünlü çift tatil fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.