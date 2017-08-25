Demet Şener: Yuvası yıkılmış kadını konuşsunlar

Paylaştığı bikinili fotoğrafı olay yaratan Demet Şener isyan etti.
HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Nişantaşı’nda avukatı Aslı Hatemi ile görüntülenen ünlü model, hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.
İbrahim Kutluay’la boşanma davası devam eden Şener, “Ben ilk kez bikinili fotoğraf paylaşan birisi değilim. İnsanlar benim bikinimi konuşacaklarına, yuvası yıkılmış kadını konuşsunlar. Bu zamana kadar kimse ‘Neden bu kadının yuvası yıkıldı?’ diye sormuyor da bikinim soruluyor” diye sitemde bulundu.