Demet Şener: Yuvası yıkılmış kadını konuşsunlar

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İbrahim Kutluay’la boşanma davası devam eden Şener, “Ben ilk kez bikinili fotoğraf paylaşan birisi değilim. İnsanlar benim bikinimi konuşacaklarına, yuvası yıkılmış kadını konuşsunlar. Bu zamana kadar kimse ‘Neden bu kadının yuvası yıkıldı?’ diye sormuyor da bikinim soruluyor” diye sitemde bulundu.