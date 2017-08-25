FİSKOS

Demet Şener: Yuvası yıkılmış kadını konuşsunlar

25 Ağustos 2017 Cuma, 09:59:50

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    Paylaştığı bikinili fotoğrafı olay yaratan Demet Şener isyan etti. 

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    HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Nişantaşı’nda avukatı Aslı Hatemi ile görüntülenen ünlü model, hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. 

  • 3 Demet Şener: Yuvası yıkılmış kadını konuşsunlar
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    İbrahim Kutluay’la boşanma davası devam eden Şener, “Ben ilk kez bikinili fotoğraf paylaşan birisi değilim. İnsanlar benim bikinimi konuşacaklarına, yuvası yıkılmış kadını konuşsunlar. Bu zamana kadar kimse ‘Neden bu kadının yuvası yıkıldı?’ diye sormuyor da bikinim soruluyor” diye sitemde bulundu. 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 23 dakika önce
    ONA GÖRE DAVRAN BENCE...
  • Misafir 26 dakika önce
    bence, kadın, ektiğini biçiyor'u konuşsunlar
  • Misafir 26 dakika önce
    Bikini pozlarının konuşulmasını istemiyorsan bikinili pozlar verme
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