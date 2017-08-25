Balmumu müzesi Madame Tussauds İstanbul, İstanbul’un kültürel tanıtımına katkı sağlamak amacıyla sıra dışı bir etkinliğe imza attı. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın da destek verdiği organizasyonda, dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis, üstü açık gezi otobüsüyle İstanbul turu attı.

BRUCE WİLLS'İN İSTANBUL GEZİSİ

Madame Tussauds İstanbul’un önceki gün düzenlediği etkinlikle, Hollywood yıldızı Bruce Willis’in balmumu heykeli İstanbul turuna çıktı!

MadaMe Tussauds İstanbul’un önceki gün düzenlediği etkinlikle, Hollywood yıldızı Bruce Willis’in balmumu heykeli İstanbul turuna çıktı! İstanbul’un kültürel tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte dünyaca ünlü aktör Bruce Willis’in figürü İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarını dolaşarak şehir turu yaptı. Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan gezi, Karaköy, Vodafone Arena ve Cumhuriyet Caddesi rotasında devam ederek Harbiye’de tamamlandı.

BEYOĞLU'NA DEĞER KATIYOR

Hilton İstanbul Bosphorus’ta, ünlü oyuncu Audrey Hepburn’ün balmumu heykeli eşliğinde düzenlenen çay saatiyle devam eden etkinliğe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bir şehrin hikâyesi aynı zamanda içinde yaşayan insanların da hikâyesidir. Madame Tussauds’nun figürleri bize onların hikâyelerini düşündürüyor, bizi onların yaşanmışlıklarına çekiyor. İnsanın insanı tanıma arzusundan çıkan bu merak Beyoğlu’na değer katarken aynı zamanda şehri kültürel, sanatsal olarak ileri götürüyor. Madame Tussauds gibi uluslararası markaların Beyoğlu’nun çekiciliğini artırdığını düşünüyor ve destekliyorum” dedi.

Bruce Willis