Aslı Zen hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu

Tüp bebek tedavisi gören söz yazarı, şarkıcı Aslı Zen hamile kaldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü isim gebelik testi sonucunu sayfasında paylaştı.

Tüp mide ameliyatı geçirip 30 kilo veren şarkıcı, Aslı Zen ikinci kez hamile olduğunun müjdesini verdi. Bir süredir tüp bebek tedavisi gören ünlü isim güzel haberi şu sözlerle duyurdu: Rabbim ol der ve olur... Şükür yarabbi çok şükür! Benimle dua eden destek olan herkese teşekkür. Allah razı olsun hepinizden.

40 yaşındaki Aslı Zen'in, Mayra Esma adında bir kız çocuğu var.

Aslı Zen