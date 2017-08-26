‘Katil Kim’in tanıtımı yapıldı

Türkiye'nin ilk mobil uygulamalı oyunu ‘Katil Kim’in tanıtımı önceki akşam Beyoğlu’ndaki bir restoranda yapıldı.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, geceye uygulamanın yaratıcısı Ozan Aycibin ile oyundaki hikâyelerde yer alan Gökhan Keser, Zehra Yılmaz, Ezgi Avcı, Zeynep Alkan ve Cem Belevi gibi ünlü isimler katıldı. Uygulamayı indiren kullanıcılar, ünlülerin yardımıyla cinayetleri çözmeye çalışıyor. ‘Katil’i bulan kişi 50 bin lira para ödülünün sahibi oluyor.

Katil Kim