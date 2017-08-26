Katil Kim
FİSKOS

‘Katil Kim’in tanıtımı yapıldı

'Katil Kim' oyununun tanıtımı yapıldı

‘Katil’i bulan kişi 50 bin lira para ödülünün sahibi oluyor

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:29:13 Güncelleme: 14:35:41

Türkiye'nin ilk mobil uygulamalı oyunu ‘Katil Kim’in tanıtımı önceki akşam Beyoğlu’ndaki bir restoranda yapıldı.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, geceye uygulamanın yaratıcısı Ozan Aycibin ile oyundaki hikâyelerde yer alan Gökhan Keser, Zehra Yılmaz, Ezgi Avcı, Zeynep Alkan ve Cem Belevi gibi ünlü isimler katıldı. Uygulamayı indiren kullanıcılar, ünlülerin yardımıyla cinayetleri çözmeye çalışıyor. ‘Katil’i bulan kişi 50 bin lira para ödülünün sahibi oluyor. 

  • Katil Kim
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER