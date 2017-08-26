Sertab Erener
FİSKOS

Sertab Erener konserinde gerginlik

Sertab Erener protokol alanına sinirlendi, seyircileri sahneye davet etti

Ünlü şarkıcı hayranlarını protokol alanına davet etti

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:05:56 Güncelleme: 15:18:17 DHA

18. Çatalca Erguvan Festivali'nde dün gece sahne alan şarkıcı Sertab Erener, protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle kendisini yakından izleyemeyen seyircilerini sahneye davet etti.

Çatalca Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen festivalde sahne alan Sertab Erener, büyük sevgi gösterisi ile karşılandı. Sahne önünde protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle seyircilerin uzakta kalmasına tepki gösteren Erener, hayranlarını protokol alanına davet etti. Çatalca Belediyesi yetkilileri ise güvenlik gerekçesiyle seyircilerin protokol için ayrılan bölüme girmesine izin vermedi. Bunun üzerine Sertab Erener sahneyi terk ederken, seyirciler de belediye yetkililerinin bu tutumunu yuhalayarak tepki gösterdi.

SEYİRCİLERİ SAHNEYE DAVET ETTİ

Bir süre sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener, hayranlarını bu kez sahneye davet etti. Erener, sevilen şarkılarını sahnede hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

  • Sertab Erener
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