Müslüm Gürses'in hayatını anlatacak film için Hollywood'un ünlü ekibiyle anlaşıldı

Müslüm Gürses’in hayatını anlatacak, senaryosunu Hakan Günday’ın kaleme aldığı sinema filminin hazırlıklarında sona gelindi. Filmin haklarını satın alan Dijital Sanatlar Yapım, çekimleri önümüzdeki haftalarda başlayacak yapımda, Müslüm Baba rolü için oyunculuğun yanında şarkıcılık da yapan Timuçin Esen’e imzayı attırdı.

ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKILACAK

HT Magazin'in haberine göre Gürses ’in Şanlıurfa’daki çocukluğundan İstanbul’daki ilk yıllarına, jiletli konserlerinden rock albümlerine tüm hayatının perdeye taşınacağı film için yapım şirketi kesenin ağzını açtı. Sanatçının farklı yaş dönemlerindeki halini canlandıracak Esen’in makyajı için Brad Pitt’in rol aldığı ‘Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi’ filminin plastik makyaj ve görsel efekt ekibiyle el sıkışıldı.

Brad Pitt filmde, makyajla yaşlandırılmış, özel efektlerle gençleştirilmişti