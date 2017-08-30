Hakan Yazıcıoğlu: Kendimi şarkıcı olarak buldum

Kıbrıslı Hakan Yazıcıoğlu, ünlü isimlerin konser sahnelerinin teknik altyapısını hazırlayarak girdiği müzik piyasasında yoluna şarkıcı olarak devam ediyor. Fettah Can-Cansu Kurtçu çiftiyle tanışınca hayatı değişen Yazıcıoğlu, sahnede şarkı söylemenin tarifsiz bir heyecan yarattığını HT Magazin'den Zeynep Çolak'a anlattı.

FETTAH Can ile eşi Cansu Kurtçu’nun kurduğu yapım şirketi CF Müzik’in ilk projesi Hakan Yazıcıoğlu’nun ‘Kalbinin Ettiği Kadar’ teklisi oldu. Müzisyen çiftin ilk çalışmasına imza attıkları Yazıcıoğlu’nun hikâyesi oldukça ilginç. Genç şarkıcı, Kıbrıs’ta ünlü şarkıcıların konserlerinin teknik işlerini yaparken kendini sahnede şarkı söylerken buluvermiş.

Sizi hangi rüzgâr sahneye attı?

Ben sahne tekniğiyle uğraşmadan önce zaten müzikle uğraşıyordum. 2003’te şirket kurarak sahne tekniği ve organizasyon işleriyle uğraşmaya başladım. İki yıl önce bir şeyler üretmem gerektiğini ve sesimin geniş kitlelere ulaşması gerektiğini düşündüm, yakın çevrem de teşvik etti. Bu süreçte müzisyen arkadaş- larımızla neler yapacağımızı düşündük, birkaç şarkı aldık bu şarkıları hâlâ tutuyorum. Daha sonrasında Fettah Can ve Cansu Kurtçu ile tanışınca Türkiye’de bir proje yapma fikri doğdu.

Teknik işleri yaptığınız sahnede şarkı söylerken neler hissettiniz?

Hâlâ sahne tekniği yapı- yorum ama sahneye çıkmak çok güzel bir duygu. Sahnenin dizaynını yaparken kendimi sahnede buldum. Her iki iş de bambaşka duygular yaratıyor. Bir yandan hazırladığım sahne, öte yandan hazırlanan sahnede şarkı söylemek...

Fettah Can-Cansu Kurtçu çiftiyle yolunuz nasıl kesişti?

Benimle birlikte müzik yapan gitarcı arkadaşım Erkan Erzurumlu aynı zamanda Fettah Can’la da çalışıyordu, bizi bir araya getiren kişi o oldu. Can’la yaptığımız sohbette de ona artık profesyonel anlamda bir iş yapmak istediğimi söyledim bununla ilgili de elimde birkaç şarkı olduğundan bahsettim. Fettah Can da ilk etapta benim üzerime göre bir şarkı yapılmasını isteyerek ‘Kalbinin Ettiği Kadar’ı hazırladı.

‘Kalbinin Ettiği Kadar’ın çalışmaları ne kadar sürdü, kimlerle çalıştınız?

Fettah Can, insanların hikâyelerine göre şarkılar hazırlıyor ona göre müzikler yapıyor. Bana da çok güzel bir şarkı hazırladı, söz müziği Fettah Can’a ait olan ‘Kalbinin Ettiği Kadar’ın hazırlık süreci 6-7 ay kadar sürdü. Klibi Bedran Güzel çekti. Her şey çok güzeldi.

‘Kalbinin Ettiği Kadar’ adlı şarkıya hikâyesi olan güzel bir klip çekmişsiniz. Biraz çekim sürecinden ve klipten bahseder misiniz?

Şarkımız bittikten sonra nasıl olacak diye düşünürken Fettah Can ‘Bu konuyu Bedran Güzel’le konuşalım’ dedi. Güzel, şarkıyı ilk dinlediğinde İstanbul’da kapalı bir mekânda çekmek istedi, sonra ben ikinci bir okuma yaptım ve Bedran Güzel bu sefer de klibin kesinlikle Bozcaada’da çekilmesini istedi. Klipte, adada yaşayan bir saat tamircisinin eskiden yaşadığı güzel bir aşk hikâyesini hatırlaması anlatılıyor.

"GENÇ YETENEKLERE YOL AÇMAK İSTİYORUM"

Yakın zamanda yeni projeleriniz, albüm hazırlığınız var mı?

Bizim şarkımız daha bebek ve onu yürütmeye çalışıyoruz. 3 ay sonra yine bir tekli düşünüyoruz. Birkaç şarkıdan sonra albüm yapmayı düşünüyoruz. Kaliteli bir iş olması için iyi bir ekip ve ciddi bütçeler ayırıyoruz, yavaş adımlarla gitmemiz gerekiyor.

Hayalini kurduğunuz konumda mısınız?

Sizinle bu röportajı yaparken hayalimde olduğum yerdeyim. Bundan sonrası için nelerle karşılaşırım bilmiyorum. Hiçbir zaman balon hayallerim olmadı hep yapabileceğim şeyleri istedim.

Geleceğe yönelik planlarınız nelerdir?

Türk sanat ve halk müziği de yapmak istiyorum kendi sahnelerimde de okuyorum zaten. Müzikle ilgili planlarım gerçekleşirse benden sonra gelecek olan genç yeteneklere yol açmak istiyorum.

Hakan Yazıcıoğlu