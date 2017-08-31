Cansel Elçin babasının barınağına sahip çıktı

Cansel Elçin, iki ay önce vefat eden babası Nevzat Elçin’in hatırasına sahip çıktı. HT MAGAZİN'den İpek Durkal'ın yazısına göre, ünlü oyuncu, babasının kurduğu Fransalı Nevzat Elçin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin başına geçti.

TAM BİR HAYVANSEVER

Cansel Elçin’in uzun süredir ortalarda görünmemesinin nedeni belli oldu. Haziran ayında babası Nevzat Elçin’i kaybeden oyuncu, onun kurduğu Fransalı Nevzat Elçin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne sahip çıktı. İki kedisi ve bir köpeği olan Elçin, sosyal medyadan da sokak hayvanlarına destek oluyor.

"ONLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Elçin, babasının 10 yıl önce Fransa’dan Türkiye’ye döndüğünde İzmir Tire’de aldığı arsa üzerine yaptırdığı merkezde, sokak hayvanlarına barınma ve beslenme imkânı sağlıyor. Ünlü oyuncu, “Hayvanların bize değil, bizim onlara ihtiyacımız olduğunu anladığımızda bu dünyada pek çok şey değişecek” diyor.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Cansel Elçin, vaktinin büyük bölümünü hayvanlarla geçiriyor.

BABASININ BARINAĞINA SAHİP ÇIKTI

GEÇEN haziran ayında babası Nevzat Elçin’i kaybeden Cansel Elçin, babasının kurduğu hayvan barınağına sahip çıktı. Sosyal medya hesabından da sokak hayvanlarına destek olan Elçin’i aradım. Bakın neler konuştuk...

Bir barınağınız olduğunu yeni öğrendim. Üstelik de bu barınakla siz ilgileniyorsunuz. Nasıl kuruldu burası?

Aslında resmi bir yer değil. Çok da duyulsun istemiyordum çünkü kapasitesi de çok büyük değil. Çocukluğumdan beri babam sokaktaki hayvanları toplayıp (koyunlar da dahil) bakımını üstlenirdi. 10 yıl önce Fransa’dan Türkiye’ye yerleştiğinde İzmir Tire’de küçük bir arsa aldı. Kötü durumda olan sokak hayvanlarına barınma ve beslenme imkânı sağladı. Burayı gören insanlar ihtiyacı olan hayvanları getirmeye başlayınca sayı çoğaldı. Kedi de, köpek de, koyun da, kaplumbağa da var... Babam vefat edince burayı ele aldım.

Tüm masrafları siz mi karşılıyorsunuz?

Hayvanseverler ve fan kulübümün üyeleri mama bağışında bulunuyor. Civardaki sağlık ekiplerinden de sağlık desteği alıyoruz.

"İÇGÜDÜLERİNE HAYRANIM"

Sosyal medya üzerinden sokak hayvanlarını sahiplendiriyorsunuz da. Hatta aşılarını yaptırıp yeni sahibine de kendi ellerinizle teslim ediyorsunuz. Ya sadece sizi yakından görmek isteyen biri bunu bahane olarak kullanırsa?

O konuda dikkatliyim. Öncesinde sahiplenmek isteyen kişiyi araştırıyor ve sonrasında da mutlaka takipçisi oluyorum.

Babanızın vefatından sonra mı bu kadar ilgilenmeye başladınız hayvanlarla yoksa hep mi severdiniz?

Bu sevgi, aileden görmekle de alakalı galiba. Çocukluğumdan beri ben de babam gibi hayvanları çok severim. Hatta hayvanlar da beni sever ve o kadar insanın içinde gelir bana gösterir kendini, yardıma ihtiyacı varsa bulur beni. Evde birlikte yaşadığımız 2 kedimiz, 1 köpeğimiz var. Hayvanların insanları yönlendirme, hissetme, koruma ve sahiplenme içgüdülerine hayranım. Hayvanların bize değil, bizim onlara ihtiyacımız olduğunu anladığımızda bu dünyada pek çok şey değişecek...

Cansel Elçin