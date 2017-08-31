Cansel Elçin babasının barınağına sahip çıktı

Cansel Elçin, iki ay önce vefat eden babası Nevzat Elçin’in hatırasına sahip çıktı. HT MAGAZİN'den İpek Durkal'ın yazısına göre, ünlü oyuncu, babasının kurduğu Fransalı Nevzat Elçin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin başına geçti.
TAM BİR HAYVANSEVER
Cansel Elçin’in uzun süredir ortalarda görünmemesinin nedeni belli oldu. Haziran ayında babası Nevzat Elçin’i kaybeden oyuncu, onun kurduğu Fransalı Nevzat Elçin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne sahip çıktı. İki kedisi ve bir köpeği olan Elçin, sosyal medyadan da sokak hayvanlarına destek oluyor.
"ONLARA İHTİYACIMIZ VAR"
Elçin, babasının 10 yıl önce Fransa’dan Türkiye’ye döndüğünde İzmir Tire’de aldığı arsa üzerine yaptırdığı merkezde, sokak hayvanlarına barınma ve beslenme imkânı sağlıyor. Ünlü oyuncu, “Hayvanların bize değil, bizim onlara ihtiyacımız olduğunu anladığımızda bu dünyada pek çok şey değişecek” diyor.
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Cansel Elçin, vaktinin büyük bölümünü hayvanlarla geçiriyor.
BABASININ BARINAĞINA SAHİP ÇIKTI
GEÇEN haziran ayında babası Nevzat Elçin’i kaybeden Cansel Elçin, babasının kurduğu hayvan barınağına sahip çıktı. Sosyal medya hesabından da sokak hayvanlarına destek olan Elçin’i aradım. Bakın neler konuştuk...
Bir barınağınız olduğunu yeni öğrendim. Üstelik de bu barınakla siz ilgileniyorsunuz. Nasıl kuruldu burası?
Aslında resmi bir yer değil. Çok da duyulsun istemiyordum çünkü kapasitesi de çok büyük değil. Çocukluğumdan beri babam sokaktaki hayvanları toplayıp (koyunlar da dahil) bakımını üstlenirdi. 10 yıl önce Fransa’dan Türkiye’ye yerleştiğinde İzmir Tire’de küçük bir arsa aldı. Kötü durumda olan sokak hayvanlarına barınma ve beslenme imkânı sağladı. Burayı gören insanlar ihtiyacı olan hayvanları getirmeye başlayınca sayı çoğaldı. Kedi de, köpek de, koyun da, kaplumbağa da var... Babam vefat edince burayı ele aldım.
Tüm masrafları siz mi karşılıyorsunuz?
Hayvanseverler ve fan kulübümün üyeleri mama bağışında bulunuyor. Civardaki sağlık ekiplerinden de sağlık desteği alıyoruz.
"İÇGÜDÜLERİNE HAYRANIM"
Sosyal medya üzerinden sokak hayvanlarını sahiplendiriyorsunuz da. Hatta aşılarını yaptırıp yeni sahibine de kendi ellerinizle teslim ediyorsunuz. Ya sadece sizi yakından görmek isteyen biri bunu bahane olarak kullanırsa?
O konuda dikkatliyim. Öncesinde sahiplenmek isteyen kişiyi araştırıyor ve sonrasında da mutlaka takipçisi oluyorum.
Babanızın vefatından sonra mı bu kadar ilgilenmeye başladınız hayvanlarla yoksa hep mi severdiniz?
Bu sevgi, aileden görmekle de alakalı galiba. Çocukluğumdan beri ben de babam gibi hayvanları çok severim. Hatta hayvanlar da beni sever ve o kadar insanın içinde gelir bana gösterir kendini, yardıma ihtiyacı varsa bulur beni. Evde birlikte yaşadığımız 2 kedimiz, 1 köpeğimiz var. Hayvanların insanları yönlendirme, hissetme, koruma ve sahiplenme içgüdülerine hayranım. Hayvanların bize değil, bizim onlara ihtiyacımız olduğunu anladığımızda bu dünyada pek çok şey değişecek...
- Cansel Elçin
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.