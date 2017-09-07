Nurseli İdiz'in neşesi yerinde

Alkollü olduğu için sahneye çıkamayınca ‘Aşk-ı Memduh’ oyunu sahneden kaldırılan, haberler üzerine rol aldığı dizinin kadrosundan çıkarılan Nurseli İdiz, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, bir arkadaşıyla yürüyüş yapan ve neşeli olduğu gözlenen oyuncu, etrafına umut saçtı: “Yarın bir gelişme olacak. Sete devam etme ya da başka var olan bir projeye geçiş olabilir.”

Nurseli İdiz