Aleyna Tilki bagaj taşıma bandına bindi

Son dönemde 'Sen Olsan Bari' şarkısıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, havaalanında ilginç hareketlerde bulundu. Bagaj taşıma konveyörüne binen genç şarkıcı, havaalanı güvenlik biriminden ceza yediğini itiraf etti.

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki'nin, havalanında sergilediği davranışlar şaşkınlık yarattı. "Yoruldum" diyerek bagaj taşıma konveyörüne oturan 17 yaşındaki şarkıcı, güvenlik birimlerinden ceza aldı.