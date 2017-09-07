Aleyna Tilki'den Behzat Uygur'a yanıt

Aleyna Tilki, geçtiğimiz hafta dünyaca ünlü isimlerin fotoğraflarını kendisiymiş gibi paylaştığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Haberlerin ardından Behzat Uygur da Aleyna'nın paylaştığı bir fotoğrafı photoshop'la değiştirerek genç popçuyu ti'ye almıştı.

17 yaşındaki genç popçu Behzat Uygur'un paylaşımına sessiz kalmadı. Tilki, attığı tweette 'Behzat Uygur'u tanımadığı söyledi.

"Behzat Uygur kim? İsmini daha önce duydum ama ne iş yaptığını bilmiyorum... Ünlü biri sanırım. Aydınlatın."

Aleyna Tilki, gelen tepkilerin ardından ikinci bir paylaşımda daha bulundu:

"Yaşım gereği eskileri bilmememi hoşgörün, aydınlandım biraz teşekkürler... Saygılar, Hürmetler..."

behzat uygur

aleyna tilki