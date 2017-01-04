Teröre tepki sinemaya da yansıdı

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2017’YE BİRİNCİ GİRDİ

2016’nın en çok izlenen filmi olan, ‘Çakallarla Dans 4’ ve ‘Görümce’ gibi iddialı filmleri geride bırakan ‘Dağ 2’, terör saldırısı ertesi yine yükselişe geçti.