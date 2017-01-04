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H. BUNU KONUŞUYOR

Teröre tepki sinemaya da yansıdı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 01:40:50

Yılbaşı gecesi yaşanan hain terör saldırısının ertesinde beyazperdede, 7 kişilik bir timin kahramanlık öyküsünü anlatan ‘Dağ 2’ büyük sürpriz yaparak haftanın en çok izlenen filmi oldu

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    Teröre beyazperde tepkisi! Yılbaşı gecesi Reina’da yaşanan kalleş saldırı gişede dengeleri değiştirdi. 

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    Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar ve Murat Serezli’nin rol aldığı, dokuzuncu haftasındaki ‘Dağ 2’, hafta sonunun en çok izlenen filmi oldu.

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    7 kişilik bir timin kahramanlık öyküsünü anlatan film, ‘Dönerse Senindir’, ‘Çin Seddi’ gibi filmlerin önünde haftayı birinci bitirdi.

     

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