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Teröre tepki sinemaya da yansıdı
04 Ocak 2017 Çarşamba, 01:40:50 | Güncelleme: 02:24:03
Yılbaşı gecesi yaşanan hain terör saldırısının ertesinde beyazperdede, 7 kişilik bir timin kahramanlık öyküsünü anlatan ‘Dağ 2’ büyük sürpriz yaparak haftanın en çok izlenen filmi oldu
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Teröre beyazperde tepkisi! Yılbaşı gecesi Reina’da yaşanan kalleş saldırı gişede dengeleri değiştirdi.
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Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar ve Murat Serezli’nin rol aldığı, dokuzuncu haftasındaki ‘Dağ 2’, hafta sonunun en çok izlenen filmi oldu.
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7 kişilik bir timin kahramanlık öyküsünü anlatan film, ‘Dönerse Senindir’, ‘Çin Seddi’ gibi filmlerin önünde haftayı birinci bitirdi.
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2017’YE BİRİNCİ GİRDİ
2016’nın en çok izlenen filmi olan, ‘Çakallarla Dans 4’ ve ‘Görümce’ gibi iddialı filmleri geride bırakan ‘Dağ 2’, terör saldırısı ertesi yine yükselişe geçti.
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Geçtiğimiz pazar 32 bin kişinin izlediği film, bu pazar 84 bin kişiyi sinema salonlarına çekti. Hafta sonunda toplam 115 bin izleyiciye ulaşan ‘Dağ 2’, 2017’ye birinci girdi.
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HAFTA SONU İZLEYİCİ SAYILARI
1- Dağ 2 115 bin 300
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3- Dönerse Senindir 97 bin 949
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5- Assassin’s Creed 88 bin 698 kişi
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‘Dağ 2’nin gördüğü ilgi üzerine salon sayısı 34 artırılarak 254’e çıkarıldı.
Mehmet ÇALIŞKAN / GAZETE HABERTÜRK