Evliliği Datça kaçamağı bitirdi

05 Ocak 2017 Perşembe, 05:28:01 | Güncelleme: 05:59:25
Sarp Levendoğlu-Birce Akalay çiftinin ayrılık kararı almalarının nedeni belli oldu
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Sarp Levendoğlu-Birce Akalay çiftinin üç yıllık evliliklerini bitirme kararının altından yakışıklı oyuncunun Datça’da ünlü bir oyuncuyla yaptığı kaçamak çıktı.
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KALBİNİ ÜNLÜ BİR OYUNCUYA KAPTIRDI
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Son dönemde boşanacaklarına dair haberlerle gündemde olan ve iddiaları her seferinde yalanlayan Birce Akalay-Sarp Levendoğlu çiftinin evliliğinde sona gelindi.
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İkili önceki gün, boşanmak üzere avukatlarına vekâlet verdi. Ayrılık kararının altından Datça kaçamağı çıktı. Levendoğlu, geçtiğimiz yaz eşiyle de kısa süreli bir tatil yaptığı Datça’da kalbini, yaşadığı aşklarla magazin sayfalarını süsleyen ünlü bir oyuncuya kaptırdı.
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Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu çok beğendiğim iki oyuncu. 2014 yılında, ‘Küçük Ağa’ dizisinde birlikte rol alırken ilişki yaşamaya başlamış, kısa sürede de evlenmişlerdi. Şimdi boşanıyorlar...
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Ne oldu peki? Aslında bu ayrılığın şifresi, evlendikleri dönemde Sarp Levendoğlu’nun verdiği bir röportajda gizli.
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Demişti ki: “Yaptığımız iş; saatleri çok uzun, başka bir sektörde çalışan insanın anlayamayacağı türden zorlukları olan bir meslek. Bu yüzden birbirimize anlayış gösterebiliyoruz. Karımla çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Yoksa görüşemezdik herhalde biz.
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İnsanın en çok sevdiği insanla bir arada olması çok güzel. Her zaman onun fikrini alıyorum. Ama tam olarak birbirimize ‘Onu yap, bunu yapma’ gibi müdahalelerimiz olmuyor. Bizim evde demokrasi var.”
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HOP SIRADAKİ GELSİN!
Devir değişti, dizi bitti. “Onu yap, bunu yapma” dönemi başladı ve pek tabii üzerine de görüşememek eklendi...
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Eğer iki insanın hayattan zevk aldıkları alanlar farklıysa, mesela, biri gece dışarı çıkmak, diğeri evde oturmak istiyorsa, biri yaz aylarını tatil yaparak diğeri çalışarak geçiriyorsa, temelin de çok sağlam değilse, yürümüyor işte...
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Bu küçücük gibi görünen farklı istekler büyüyüp, içinden çıkılmaz sorunlar haline geliyor.
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Ve iki taraftan biri ki çoğunlukla erkek tarafı, bu sorunu çözmeye yanaşmıyorsa ayrılık kaçınılmaz oluyor. Levendoğlu tüm yaz Datça’da kaldı, tatil yaptı, tutkunu olduğu sörfe daldı.
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Birce Akalay ise İstanbul’da sette çalıştı. Yaz başından beri bir araya gelmediler, sorunlarını çözmediler. Buraya kadar anlayabilirim ama durun bir, bu aceleniz ne? Daha bir tarafı bitirmeden ‘Sıradaki gelsin’ diye yeni bir ilişkiye başlamak?
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Levendoğlu’nun şu ‘Datça’ günlerinden bu yana hayatında, yine kendi sektöründen ve magazinden, aşklarıyla da çok tanınan bir başka kadının olduğu doğru.
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Levendoğlu keşke evliliğine bir parça saygı duyup en azından sonlandırdıktan sonra yeni bir ilişkiye başlayacak kadar sabırlı olsaydı...