H. BUNU KONUŞUYOR HABERLERİ
05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
H. BUNU KONUŞUYOR

Evliliği Datça kaçamağı bitirdi

05 Ocak 2017 Perşembe, 05:28:01

Sarp Levendoğlu-Birce Akalay çiftinin ayrılık kararı almalarının nedeni belli oldu

  • 1
    1 | 22

    Sarp Levendoğlu-Birce Akalay çiftinin üç yıllık evliliklerini bitirme kararının altından yakışıklı oyuncunun Datça’da ünlü bir oyuncuyla yaptığı kaçamak çıktı.

  • 2
    2 | 22

    KALBİNİ ÜNLÜ BİR OYUNCUYA KAPTIRDI

    Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Son dönemde boşanacaklarına dair haberlerle gündemde olan ve iddiaları her seferinde yalanlayan Birce Akalay-Sarp Levendoğlu çiftinin evliliğinde sona gelindi. 

  • 3
    3 | 22

    İkili önceki gün, boşanmak üzere avukatlarına vekâlet verdi. Ayrılık kararının altından Datça kaçamağı çıktı. Levendoğlu, geçtiğimiz yaz eşiyle de kısa süreli bir tatil yaptığı Datça’da kalbini, yaşadığı aşklarla magazin sayfalarını süsleyen ünlü bir oyuncuya kaptırdı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300