Ünlülerin çocukluk halleri

Göksel
Elçin Sangu
Emily Ratajkowski
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Adana konserinde bir sürpriz ile karşılaştı. İlkokul arkadaşı Zeynep, ünlü sanatçının ilkokul birinci sınıftaki günlüğünü yolladı.
Say, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından;"Adana konserime gelen ilkokul arkadaşım Zeynep bakın ne yollamış Bu fotoğraf ilkokul1 ; 40 yıl önce )))" notuyla paylaştı.
Pelin Öztekin
İrem Derici
Bengü
Derya Baykal'ın Ferhan Şensoy'dan olan kızlarından Derya Şensoy, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Şensoy fotoğrafının altına "Keşke hep böyle çocuk kalsaydım, dizinin dibinde, çok büyüdüm" yazarak takipçilerinin beğenisine sundu.
Miranda Kerr
Bensu Soral
Bensu Soral-Bedirhan Soral
Hande Soral-Bedirhan Soral-Bensu Soral
Yılmaz Morgül
Bülent Emrah Parlak
Didem Soydan
Hande Subaşı
Murat Boz
Selen Işık
Emina Sandal
Zeyno Gönenç
Ata Demirer
Sinan Akçıl
Merve Özbey
Gökhan Özoğuz
Esra Erol
Kıvanç Tatlıtuğ
Ezgi Mola
Amine Gülşe
Kadir İnanır
Serdar Ortaç
Demet Akalın
Tarkan
Fatma Girik
Erol Evgin
Emrah
Emel Sayın
Ece Sükan
Ediz Hun
Deniz Çakır
Ceyda Düvenci
Deniz Akkaya
Demet Akbağ
Dağhan Külegeç
Cem Yılmaz
Berguzar Korel
Ali Sunal
Asena
Ara Güler
Ajda Pekkan
Barış Manço
Mahsun Kırmızıgül
Oktay Kaynarca
İrem Sak
Kemal Doğulu
Gökhan Tepe
Engin Altan Düzyatan