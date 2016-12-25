MAGAZİN
Kıvanç Tatlıtuğ boşanıyor mu?
25 Aralık 2016 Pazar, 11:24:05 | Güncelleme: 15:28:14
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Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.
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EVDE HUZUR YOK
İkilinin yakın çevresinden sızan haberlere göre; çift eski mutlu günlerini mumla arıyor.
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Çünkü son dönemde pek anlaşamadıkları, hatta evde kavga gürültünün bol olduğu konuşuluyor.
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ANNE İSTEMİYOR
İkilinin en büyük sorunlarının ailevi meseleler olduğu iddia ediliyor.
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Kıvanç Tatlıtuğ'un annesinin bir türlü Başak Dizer'i gelin olarak kabul etmemesi, ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Bu durum, Dizer'i ailenin diğer üyelerine karşı da soğuttu. (Sabah)
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