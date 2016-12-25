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Kıvanç Tatlıtuğ boşanıyor mu?

25 Aralık 2016 Pazar, 11:24:05

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    Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

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    EVDE HUZUR YOK
     
    İkilinin yakın çevresinden sızan haberlere göre; çift eski mutlu günlerini mumla arıyor.

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    Çünkü son dönemde pek anlaşamadıkları, hatta evde kavga gürültünün bol olduğu konuşuluyor.

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