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Çağlar Çorumlu
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Çağlar Çorumlu'dan açıklama

SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Eşofmanlı Şevket Hoca karakteriyle tanınan Çağlar Çorumlu’nun reklam filmi çekimlerinde kalp krizi geçirdiği iddia edildi

27 Aralık 2016 Salı, 10:26:17 Güncelleme: 10:38:13

Ancak usta oyuncu hakkında çıkan bu haberi Twitter hesabından yalanladı.

Çorumlu yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkan 'reklam setinde rahatsızlanıp ambulansla hastaneye kaldırıldı' haberi doğru değildir. Sadece gerekli tetkikler ve kontroller yapılıp önlem alınmıştır. İlginiz için teşekkürler" dedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Büyük oyuncuydu. Mekanı cennet olsun. Çiçek Abbas da tanımıştım ilk.
  • Misafir 2 saat önce
    allah rahmet etsin. 7 numaradan beri tanırdım.
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