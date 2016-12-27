Ancak usta oyuncu hakkında çıkan bu haberi Twitter hesabından yalanladı.
Çorumlu yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkan 'reklam setinde rahatsızlanıp ambulansla hastaneye kaldırıldı' haberi doğru değildir. Sadece gerekli tetkikler ve kontroller yapılıp önlem alınmıştır. İlginiz için teşekkürler" dedi.
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YORUMLAR 1
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Misafir 2 saat önceBüyük oyuncuydu. Mekanı cennet olsun. Çiçek Abbas da tanımıştım ilk.00
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Misafir 2 saat önceallah rahmet etsin. 7 numaradan beri tanırdım.00
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