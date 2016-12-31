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Nil Karaibrahimgil 2017 dileklerini kliplendirdi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 09:47:17

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    Müzisyen Nil Karaibrahimgil, ‘Niltemenni’ adıyla 2017 için dileklerini sıraladığı bir video klip paylaştı. 

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    Karaibrahimgil’in beşinci baskısında 120 binlik satış rakamına ulaşan ‘Kelebeğin Hayat Sırları’ adlı kitabındaki bir bölümü seslendirdiği video, sanal âlemde üç günde 105 bin kişi tarafından izlendi. 

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    Sanatçı, klibinde 2017’nin herkes için iyi geçmesini dilerken sağlık, mutluluk ve aşkın yılı olsun derken dileklerini ‘Aşık olsun, sırılsıklam âşık, kurumasın. Yeter ki kurumasın’ sözleriyle dile getirdi.

    HT MAGAZİN

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