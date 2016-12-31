Nil Karaibrahimgil 2017 dileklerini kliplendirdi

5 | 9

Nesi varsa bölüşecek biri olsun, Nesi yoksa bulup getirecek biri olsun. Sevgisinin tamamını harcasın Harcasın ki ona büyük bir miras kalsın. Sevmekten bıkıp usanmayacağı biri olsun. Onun yeri ayrı olsun. Onu soysun başucuna koysun ama yalan uydurmasın. Bütün şarkılar onu anlatsın.