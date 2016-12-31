Nil Karaibrahimgil 2017 dileklerini kliplendirdi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 09:47:17 | Güncelleme: 10:13:25
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Müzisyen Nil Karaibrahimgil, ‘Niltemenni’ adıyla 2017 için dileklerini sıraladığı bir video klip paylaştı.
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Karaibrahimgil’in beşinci baskısında 120 binlik satış rakamına ulaşan ‘Kelebeğin Hayat Sırları’ adlı kitabındaki bir bölümü seslendirdiği video, sanal âlemde üç günde 105 bin kişi tarafından izlendi.
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Sanatçı, klibinde 2017’nin herkes için iyi geçmesini dilerken sağlık, mutluluk ve aşkın yılı olsun derken dileklerini ‘Aşık olsun, sırılsıklam âşık, kurumasın. Yeter ki kurumasın’ sözleriyle dile getirdi.
HT MAGAZİN
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Kelebeğin Hayat Sırları
Dilerim yeni yılda herkes büyük mutluluklar yaşasın... Küçük mutlulukları da büyütmeyi unutmasın Kalbi ritmini çalsın Sevdiği kim varsa sağlığı iyi olsun Ciğerlerinden nefes, midesinden gurultu, bacaklarından güç eksik olmasın. Sevdikleriyle bir arada olsun.
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Nesi varsa bölüşecek biri olsun, Nesi yoksa bulup getirecek biri olsun. Sevgisinin tamamını harcasın Harcasın ki ona büyük bir miras kalsın. Sevmekten bıkıp usanmayacağı biri olsun. Onun yeri ayrı olsun. Onu soysun başucuna koysun ama yalan uydurmasın. Bütün şarkılar onu anlatsın.
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Aşık olsun, sırılsıklam âşık, kurumasın Yeter ki kurumasın Yapmaktan bıkıp usanmayacağı bir işi olsun. Her gün yeniden kutlar gibi onu yapıp dursun. Yaptıkça daha iyi yaptığını görsün, Daha iyi yaptıkça bunu başkaları da görsün.
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O bunu başkalarının gördüğünü dış gözüyle görsün, İç gözüyle işine baksın. Neşesi bol olsun. İçinde bir şey durup durup durup durup durup İçinde bir şey durup durup durup durup durup zıplasın İçinde bir şey durup durup durup durup durup Değiştirmek istedikleri değişsin.
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Bileği bütün bağımlılıklarıyla güreşsin. Bir şey ona sürpriz olsun. Küçük mutlulukları da yakalayıp cebine koysun. Öylesine bir pazartesi, arkaya kavuşturduğu ellerinde unutulmaz bir salı saklasın.
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Hayalini kendinden saklamasın. Aşık olsun, sırılsıklam âşık, kurumasın Yeter ki bu duayı okusun Yeter ki kendi sesiyle duysun Yeter ki dilerim duası gerçek olsun.