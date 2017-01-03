‘Çarkıfelek’, şehit eşlerine ev hediye etti

SHOW TV’nin, usta şovmen Mehmet Ali Erbil’in sunumuyla ekrana gelen sevilen yarışma programı ‘Çarkıfelek’e yarışmacı olarak katılan şehit eşleri, yarışmada İzmir Menemen Seyrek Beldesi’ndeki Yaşam Evleri’nden birer ev kazandı.
Diyarbakır Silvan’da şehit düşen 26 yaşındaki astsubay Tolga Topçuoğlu’nun eşi Aysun Topçuoğlu, evinin tapusunu alırken “Allah SHOW TV’den razı olsun” dedi. 44 yaşında şehit düşen özel harekât polisi Ahmet Atilla Güneş’in eşi Sibel Güneş ise ev sahibi olmanın mutluluğuyla yetkililere teşekkür etti.
HT MAGAZİN
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