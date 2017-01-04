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Asena Atalay fotoğrafları sildi!

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:53:21

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    Caner Erkin ile Şükran Ovalı evliliği Asena Atalay'ı çileden çıkardı. İlişkinin başladığını öğrendiğinde sinir krizi geçiren Asena bu kez de eski eşi ile olan paylaşımlarını sildi.

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    Milli futbolcu Caner Erkin oğlu Çınar'ın annesi Asena Atalay'dan boşanmamak için uzun süre mücadele etmişti.

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    Fakat boşanmanın hemen ardından da Şükran Ovalı ile yeni bir aşka yelken açmış, bunu da herkese ilan etmişti. İlişkinin gazetelere yansıdığı ilk gün sinir krizi geçirerek hastanelik olan Asena Atalay'ı Caner yalnız bırakmamıştı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 58 dakika önce
    Çocuğuyla görşecekse illa ki Asenayla karşılacak
  • Misafir 1 saat önce
    şükran hanım ıle guzel bır cıft oldular caner beye mutluluklar dilerım
  • Misafir 2 saat önce
    ŞÜKRAN İLE DAHA İYİ OLDULAR...YAKIŞTILAR..
  • Misafir 2 saat önce
    kör ölür badem gözlü olur
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