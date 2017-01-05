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Murat Yıldırım-İmane Elbani çifti, düğün sonrası ilk kez görüntülendi

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:08:45

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    Geçtiğimiz hafta görkemli bir törenle dünya evine giren Murat Yıldırım-İmane Elbani çifti, düğün sonrası ilk kez görüntülendi.

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    İkili, Arnavutköy’de Sinem Öztürk ve eşi Mustafa Uslu ile akşam yemeği yedi. Mekândan birlikte çıkan dörtlüden yakışıklı oyuncu, yoğun iş temposu nedeniyle balayına çıkamadıklarını, dostlarıyla buluşup sohbet ettiklerini söyledi. 

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    Yıldırım, yakında çekimlerine başlayacağı filmle ilgili ise “Konusu çok güzel. Kore Savaşı’nı yaşamış küçük bir kız çocuğunun hikâyesi olacak” açıklamasını yaptı.

    Nuri ALTUNTAŞ / HT MAGAZİN

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