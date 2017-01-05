Geçtiğimiz hafta görkemli bir törenle dünya evine giren Murat Yıldırım-İmane Elbani çifti, düğün sonrası ilk kez görüntülendi.

3 | 7

Yıldırım, yakında çekimlerine başlayacağı filmle ilgili ise “Konusu çok güzel. Kore Savaşı’nı yaşamış küçük bir kız çocuğunun hikâyesi olacak” açıklamasını yaptı.

Nuri ALTUNTAŞ / HT MAGAZİN