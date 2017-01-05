Geçtiğimiz hafta görkemli bir törenle dünya evine giren Murat Yıldırım-İmane Elbani çifti, düğün sonrası ilk kez görüntülendi.
İkili, Arnavutköy’de Sinem Öztürk ve eşi Mustafa Uslu ile akşam yemeği yedi. Mekândan birlikte çıkan dörtlüden yakışıklı oyuncu, yoğun iş temposu nedeniyle balayına çıkamadıklarını, dostlarıyla buluşup sohbet ettiklerini söyledi.
Yıldırım, yakında çekimlerine başlayacağı filmle ilgili ise “Konusu çok güzel. Kore Savaşı’nı yaşamış küçük bir kız çocuğunun hikâyesi olacak” açıklamasını yaptı.
Nuri ALTUNTAŞ / HT MAGAZİN