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08 OCAK 2017
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Rüzgar Çetin ortaya çıktı

08 Ocak 2017 Pazar, 10:48:00

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    Beşiktaş’ta bir polisin şehit olduğu kazanın ardından 239 gün hapis yattıktan sonra tahliye edilen Rüzgar Çetin, özgürlüğüne kavuştuktan sonra ilk kez dışarıda görüntülendi.

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    Tahliye olduktan sonra görüntülenmemek için büyük çaba sarf eden Çetin, kuruçeşme’de bir markette kız arkadaşıyla objektiflere takıldı.

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    Muhabirleri fark edince paketleri kız arkadaşına verip eve gönderen Çetin, içeride basın mensuplarının gitmesini bekledi. 1.5 saat sonra dışarı çıkan Çetin, soruları cevapsız bıraktı.

    HABERTURK MAGAZİN / Serkan ÖZTÜRK

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