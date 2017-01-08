Rüzgar Çetin ortaya çıktı

Beşiktaş’ta bir polisin şehit olduğu kazanın ardından 239 gün hapis yattıktan sonra tahliye edilen Rüzgar Çetin, özgürlüğüne kavuştuktan sonra ilk kez dışarıda görüntülendi.
Tahliye olduktan sonra görüntülenmemek için büyük çaba sarf eden Çetin, kuruçeşme’de bir markette kız arkadaşıyla objektiflere takıldı.
Muhabirleri fark edince paketleri kız arkadaşına verip eve gönderen Çetin, içeride basın mensuplarının gitmesini bekledi. 1.5 saat sonra dışarı çıkan Çetin, soruları cevapsız bıraktı.
HABERTURK MAGAZİN / Serkan ÖZTÜRK