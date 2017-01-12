Ece Erken'in 1.5 milyon sevinci

Güzel sunucu Ece Erken'in Instagram hesabındaki takipçi sayısı 1.5 milyona ulaştı. Ünlü oyuncu, sevincini sosyal medya üzerinden takipçileri ile çektiği video aracılığıyla paylaştı.

Ece Erken yaklaşık 121 bin kez izlenen paylaşımının altına şu notu düştü:

"Şuan sabah 7:00..hep paylaşımlarımda belirttim hep de belirteceğim, küçücük yaşta başladım mesleğime, evlerinize, iş yerlerinize beni konuk ettiniz, beraber büyüdüklerim, büyüttüklerim, ellerinden, gözlerinden öptüğüm nine ve dedelerimle senelerdir beraberiz... Beni kızı yerine,ablası,kardeşi yerine koyanlar hepinizden Allah razı olsun..Ettiğiniz güzel dualarla da mesleğimde güzel bir isim yaptim,takip edilme sayısı hiçbir zaman mevzu bahis olmadi,artsın diye çabam olmadı,reklam verenler,takibe takip yazanlar engellendi,(yapılan yorumları rahat rahat okudum)hep az ve öz olalım dedim ama bugün o kadar engele 1.5 milyon olduk,tüm takip eden,kalbi kirlenmemiş,temiz yürek ve düşünncelilere sonsuz sevgi ve saygılarımla"