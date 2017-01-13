Tuğba Özerk'ten Deniz Akkaya’ya 100 bin TL’lik dava

Tuğba Özerk, “Duymayan Kalmasın” programında, annesi Günay Kapani’ye “Kızınızla aranız bozukmuş. Gerçekten onun sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” diye soran Deniz Akkaya’ya dava açtı.



Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şöyle dedi: “Canlı yayında anneme akıl almaz bir soru yöneltti. Neye uğradığını şaşırdı kadın. Telefonu kapattıktan sonra rahatsızlandı. Deniz Akkaya hakkında suç duyurusunda bulundum, 100 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Tazminatın tamamını şehit ailelerine bağışlayacağım.”

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