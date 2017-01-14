MAGAZİN
14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği
MAGAZİN

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nden destekçilerine teşekkür gecesi

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) başlıca destekçilerinden olan basın mensupları için özel bir gece düzenledi. Gecede, derneğe destekleri nedeniyle pek çok basın mensubuna ve ünlüye teşekkür plaketi takdim edildi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:19:58 Güncelleme: 11:21:51

Kurulduğu günden bu yana engellilerin sosyal yaşama tam ve etkin katılımı amacıyla çok sayıda proje yürüten Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) başlıca destekçilerinden olan basın mensupları için özel bir gece düzenledi. Ceyhun Yılmaz’ın sunumuyla Baltalimanı’nda düzenlenen gecede, aralarında SHOW TV’nin ilgiyle izlenen programı ‘Zahide Yetiş’le’nin sunucusu Zahide Yetiş, Burcu Kara, Metin Şentürk ve Ebru Şallı’nın bulunduğu pek çok isme derneğe destekleri nedeniyle, derneğin başkanı Ramazan Baş ve yöneticisi Semra Çetinkaya tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Şallı’dan dans gösterisi Gecede engelli dans hocalarıyla birlikte sahnelediği dans gösterisiyle büyük alkış alan Ebru Şallı, “Uzun zamandır pilates dersi verdiğim arkadaşlarımla birlikte dans etmek beni çok mutlu etti” dedi. Gecede gözler Şallı’nın Twitter hesabında derneğe yaptığı bağışlardan söz ettiği Arda Turan’ı aradı.



Ünlü futbolcu, takımı Barcelona’nın maçı olduğu için geceye katılamadı.

HT MAGAZİN

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şaşırtan akrabalıklar
MAGAZİN

Ablası bakın kim çıktı!
Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun'a silahlı saldırı
MAGAZİN

Seren Serengil'in eski eşine silahlı saldırı
Öykü Karayel'in yeni işi
MAGAZİN

Ünlü oyuncunun yeni işi

‘Hep Yek 2’ filminin basın gösterimi yapıldı
MAGAZİN

‘Evden çık, sinemaya git’
Hande Yener yeni yaşını kutladı
MAGAZİN

Öpüşürken donup kaldılar
Aleyna Tilki ve ailesine sorgu
MAGAZİN

Aleyna Tilki ve ailesine büyük şok!
Sinan Akçıl Rumen şarkıcı Otilia ile görünütlendi
MAGAZİN

Aşkın fotoğrafı
Zayıflayan ünlüler
MAGAZİN

Sibel Can 200 kilo verdi!