Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nden destekçilerine teşekkür gecesi

Kurulduğu günden bu yana engellilerin sosyal yaşama tam ve etkin katılımı amacıyla çok sayıda proje yürüten Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) başlıca destekçilerinden olan basın mensupları için özel bir gece düzenledi. Ceyhun Yılmaz’ın sunumuyla Baltalimanı’nda düzenlenen gecede, aralarında SHOW TV’nin ilgiyle izlenen programı ‘Zahide Yetiş’le’nin sunucusu Zahide Yetiş, Burcu Kara, Metin Şentürk ve Ebru Şallı’nın bulunduğu pek çok isme derneğe destekleri nedeniyle, derneğin başkanı Ramazan Baş ve yöneticisi Semra Çetinkaya tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Şallı’dan dans gösterisi Gecede engelli dans hocalarıyla birlikte sahnelediği dans gösterisiyle büyük alkış alan Ebru Şallı, “Uzun zamandır pilates dersi verdiğim arkadaşlarımla birlikte dans etmek beni çok mutlu etti” dedi. Gecede gözler Şallı’nın Twitter hesabında derneğe yaptığı bağışlardan söz ettiği Arda Turan’ı aradı.





Ünlü futbolcu, takımı Barcelona’nın maçı olduğu için geceye katılamadı.

HT MAGAZİN