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Hülya Avşar'ın teyzesinin evi sular altında!

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:51:48 İHA

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    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın teyzesinin evi şiddetli yağışlar sebebiyle sular altında kaldı.

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    Ufuk Kayserili ile 5 kişilik ailesi sel sularından her defasında zarar görmekten bıktıklarını ifade etti.

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     Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın teyzesi olan Hatice Kayserili, "Yaşadığımız sıkıntıyı yetkililere ilettiğimiz de bize 'Hülya Avşar size yeni eşyalar alsın ve evinizi dayayıp döşesin' şeklinde komik cevaplar veriyorlar. 

 

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