Hülya Avşar'ın teyzesinin evi sular altında!

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:51:48 | Güncelleme: 11:04:08
İHA
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın teyzesinin evi şiddetli yağışlar sebebiyle sular altında kaldı.
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Ufuk Kayserili ile 5 kişilik ailesi sel sularından her defasında zarar görmekten bıktıklarını ifade etti.
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Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın teyzesi olan Hatice Kayserili, "Yaşadığımız sıkıntıyı yetkililere ilettiğimiz de bize 'Hülya Avşar size yeni eşyalar alsın ve evinizi dayayıp döşesin' şeklinde komik cevaplar veriyorlar.
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1965 yılından bu yana ikamet ettikleri evin alt katını her yağmurda su bastığını ifade eden Ufuk Kayserili ve eşi Hatice Kayserili son 9 yıldır aynı çileyi çektiklerini belirtti.
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Artık her yağmurda uyku uyuyamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililer görevlerini yapıp, bu menfezi ıslah etmelerini istiyoruz. Artık konuyu yargıya taşımaya da karar verdik" diye konuştu.